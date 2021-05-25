25.05.2021
Госдума ужесточит наказание для водителей за повторное пьнство
25.05.2021
В Миассе мотоциклиста отправили в колонию за смерть пассажира
25.05.2021
Начались проверки детских оздоровительных лагерей
25.05.2021
СКР: в смертельных ожогах двухлетнего малыша виноват отчим
25.05.2021
Дети с ОВЗ – это тоже дети. В Челябинске прошел показ мод с участием особенных ребят
25.05.2021
Требуется помощь очевидцев смертельного ДТП
Требуется помощь очевидцев смертельного ДТП
24.05.2021
На трассе Москва-Челябинск водитель грузовика устроил тройное ДТП
21.05.2021
В Челябинске ДТП, в котором пострадал ребенок, попало на видео
12.05.2021
В Нагайбакском районе в аварии погиб ребенок
12.05.2021
В Челябинской области иномарка протаранила дерево, водитель погиб
Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
24.05.2021
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021