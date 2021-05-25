Требуется помощь очевидцев смертельного ДТП

Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 16 февраля 2020 года на 106 километре автодороги «Челябинск–Троицк-граница Республики Казахстан» на территории Троицкого района.

Авария произошла с участием автомобилей ВАЗ-21154 и КИА РИО. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ и пассажир КИА скончались на месте происшествия.

«В ходе предварительного расследования установлено, что после столкновения указанных автомобилей, пассажира автомобиля ВАЗ выбросило на проезжую часть, где в последующем его тело переехал автопоезд в составе грузового седельного тягача и полуприцепа. В последствии водитель грузового автомобиля скрылся с места ДТП», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.



Очевидцев данного ДТП и лиц, располагающих какой-либо информацией, записями видеорегистраторов, просим обратиться по адресу: г.Челябинск, ул. Васенко, 65 «А», каб. 505 или на электронную почту Dborisik@mvd.ru