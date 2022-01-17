17.01.2022
Три человека погибли при пожаре в Челябинске
16.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 января
15.01.2022
В Челябинской области существенно сократилось суточное число смертей от ковида
15.01.2022
Камерный театр приглашает на «жизненный» перформанс
15.01.2022
Магнитогорец протаранил пять автомобилей и скрылся
15.01.2022
В Челябинской области увеличат количество патрулей на Крещение
Три человека погибли при пожаре в Челябинске
14.01.2022
В Златоусте пожарные спасли девять детей
11.01.2022
В Коркино ликвидирован пожар на городском рынке
10.01.2022
В Челябинске загорелся цех по производству матрасов
27.12.2021
В Магнитогорске на остановке сгорели два трамвая
Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода
13.01.2022
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022
Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует
11.01.2022
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022