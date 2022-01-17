Три человека погибли при пожаре в Челябинске

Три погибших, один пострадавший – результат очередного пожара в Челябинске. Причину возгорания предстоит установить сотрудникам отделения дознания.

Сегодня, 17 января, ранним утром огнеборцы челябинского пожарно-спасательного гарнизона тушили квартиру на первом этаже многоэтажного жилого дома по улице Молодогвардейцев. На момент прибытия противопожарной службы в подъезде было плотное задымление, с помощью спасательных комплектов сотрудники МЧС вывели из опасной зоны пять человек, в том числе двоих детей. Еще 15 человек, из них пятеро детей, вышли на улицу самостоятельно до прибытия пожарных.

«При тушении пожара были обнаружены три человека без признаков жизни (двое мужчин и одна женщина). Одного мужчину из горящей квартиры удалось спасти, он был передан работникам медицинской помощи. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания и специалистам испытательной пожарной лаборатории», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям обратить особое внимание на безопасность в собственном жилище. Не пренебрегать правилами пожарной безопасности. Быть бдительными в отношении соседей, ведущих асоциальный образ жизни, своевременно обращать внимание сотрудников полиции на данный контингент. Помните: даже такой незначительный по размерам источник зажигания как непотушенная сигарета, может привести к трагедии.