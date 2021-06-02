Турист из Московской области заблудился на Таганае

Спасатели Челябинской области не дали погибнуть туристу их Московской области, который приехал на Таганай и был совсем не подготовлен к выживанию в природных условиях.

Хороший урок по выживанию в горно-таёжной местности получил вчера вечером житель Московской области. 30-летний гость из Подольска знакомится с достопримечательностями России в ходе велопрогулок. Несколько последних дней в одиночку на байке объезжает Южный Урал. И вроде хорошо подготовился - рассчитал маршрут, зарядил телефон, собрал вещи. По планам аккуратно успевал за день преодолеть переход от озера Таганай до Златоуста.

«В сгущающихся сумерках, в малознакомой местности, он оставил велосипед, и, услышав рыки диких зверей, не запоминая дороги убежал подальше. К счастью, турист реально оценил свои шансы на ночёвку в горах без вещей, одежды и связался с оперативным дежурным спасателей», - сообщила пресс-пресс-секретарь поисково- спасательной службы региона Марина Яковлева.

Она также сообщила, что московский турист решил проехать по заброшенной триатлонной трассе. Она была заросшая. Там он и встретил диких животных.

Спасатели на квадроцикле, по координатам оперативно разыскали туриста и эвакуировали его до города. Шанцев у мужчины на безопасную ночевку в горах, при +10, в футболке, сланцах, с телефоном, но без спичек, фонаря и тёплых вещей были крайне низкие.