12.04.2023
В Троицком районе рыбаки не смогли самостоятельно вернуться на берег
12.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 апреля (18+)
12.04.2023
У юных южноуральцев вымогали деньги, угрожая обнародовать их интимные фото
12.04.2023
Полиция Челябинска не допустила ЧП в день похорон убитого подростка
12.04.2023
Решение МегаФона поможет улучшить качество воздуха в Узбекистане
12.04.2023
Восточный флер в камнерезном искусстве Урала
У юных южноуральцев вымогали деньги, угрожая обнародовать их интимные фото
12.04.2023
Полиция Челябинска не допустила ЧП в день похорон убитого подростка
12.04.2023
В Копейске «заминировали» три школы
06.04.2023
Главе Катав-Ивановского района предъявлено обвинение в мошенничестве
05.04.2023
Златоустовец угнал машину, доехал на ней до кладбища, там поспал и потом её сжёг
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023