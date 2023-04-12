У юных южноуральцев вымогали деньги, угрожая обнародовать их интимные фото

У двух жителей Челябинской области вымогатели требовали деньги, шантажируя имеющимися в их распоряжении приватными фотографиями. Подростки выкладывали свои интимные фото в социальных сетях.

В дежурную часть полиции Южноуральска обратились родители 17-летней девочки с заявлением о вымогательстве у нее денег в одной из социальных сетей. Ее мама рассказала, что неизвестные получили несанкционированный доступ к учетной записи ее дочери в соцсети, в которой велась переписка с молодым человеком и пересылались фотографии откровенного содержания.

«Злоумышленники отправили ей сообщение с требованием перевести 3500 рублей, в противном случае приватный контент окажется в открытом доступе. Потерпевшая перевела на указанный ими счет 500 рублей, после чего сообщила о случившемся родителям», - рассказали в региональном полицейском главке.

Аналогичный случай произошел с 16-летним подростком из Красноармейского района. Обратившись в полицию со своим отцом, парень сообщил, что собеседница, с которой он общался в социальной сети и отправлял ей снимки сугубо личного характера, начала требовать с него две тысячи рублей, угрожая разместить фотографии на всеобщее обозрение.

Полицейские напоминают, что в зачастую южноуральцы беспечно хранят свои интимные фото в личных аккаунтах, пересылают их знакомым или, более того, неосмотрительно отправляют лицам, с которыми знакомятся по переписке в сети. Также жертвами вымогателей становятся мужчины, которые рассчитывали вызвать девушек «легкого поведения». Пользуясь этим, злоумышленники «взламывают» аккаунты и начинают шантажировать потерпевших рассылкой фотографий их друзьям и родственникам. В подавляющем большинстве случаев жертвами вымогателей становятся пользователи социальных сетей в возрасте от 18 до 35 лет, а в ряде случаев – несовершеннолетние.

Не размещайте фото- и видеоматериалы приватного содержания в социальных сетях, даже если доступ к вашей учетной записи ограничен, а альбомы с контентом имеют закрытый тип. Воздержитесь от пересылки ваших интимных кадров в мессенджерах, тем более малознакомым людям. Помните, что за профилем вашего, казалось бы, приятного виртуального собеседника может скрываться человек с корыстными намерениями.