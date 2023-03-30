УФСБ Челябинской области вычислило создателя вредоносной компьютерной программы

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли преступление в информационной сфере.

Виновный в создании и распространении вредоносных компьютерных программ (часть первая статьи 273 УК РФ) уже наказан. Центральный районный суд Челябинска приговорил его к одному году ограничения свободы.

Осужденный хорошо разбирается в информационных технологиях. С помощью личного компьютера, имея корыстный интерес, он размещал рекламу на различных сайтах, используя при этом вредоносную компьютерную программу.

Используемая виновным программа предназначалась для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования или нейтрализации средств защиты компьютерной информации - без согласия владельца на изменение информационной инфраструктуры сайта.

Отметим, в прошедшем квартале по материалам регионального управления ФСБ за совершение преступлений в сфере компьютерной информации осуждены девять человек. В отношении четверых расследуются уголовные дела, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.