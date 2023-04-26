Умная каска: «Ростелеком» презентует IT-решения по охране труда на Всероссийском форуме в Челябинске

Национальный провайдер «Ростелеком» представит умную каску и другие цифровые решения по охране труда и повышению эффективности бизнеса на Всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов», который состоится в Челябинске 27 и 28 апреля на площадке отеля Radisson Blu (ул. Труда, 179). Компания является генеральным партнером форума.

Комплект «Умная каска» включает несколько электронных модулей с набором специальных датчиков. Система фиксирует, надета ли каска, передает диспетчеру сигнал в случае падения работника или получения удара, контролирует местонахождение людей на открытых площадках и в помещениях, а также с точностью до секунды определяет время пребывания персонала в запретной/опасной зоне.

«Решение “Ростелекома” внедрено на одном из крупнейших промышленных предприятий Курганской области − горнодобывающем предприятии “Далур” (госкорпорация "Росатом"). Здесь запущено в эксплуатацию 345 цифровых устройств. От других подобных гаджетов их отличают универсальные крепления, которые позволяют сделать умной любую каску. Решение может быть использовано на предприятиях горнодобывающей, металлургической, строительной, химической отраслей Южного Урала», - рассказал Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов.

Цифровые решения «Ростелекома», организованные на платформе «Цифровой рабочий», направлены на рост безопасности и производительности труда в электроэнергетике, ЖКХ, теплоснабжении, добывающей промышленности и во многих других отраслях. С одной стороны, они защищают интересы сотрудников — создают комфортные и защищенные рабочие места, радикально снижают травматизм и аварийность. С другой — выполняют конкретную бизнес-задачу, повышая эффективность.

«Интеграционная платформа “Цифровой рабочий” включает несколько решений: цифровой двойник, технологии IoT, геопозиционирование и видеоаналитику. Платформа позволяет выбрать оптимальную технологию или носимое устройство под конкретную задачу. С помощью видеоаналитики на базе нейронных сетей можно проконтролировать применение сотрудниками средств индивидуальной защиты, соблюдение правил доступа в опасную зону, время простоев техники и бригад. В результате заказчик получает возможность точно управлять ресурсами и сократить затраты в среднем на 35 %», − рассказала Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале.

Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» пройдет в Челябинске в 11-ый раз. Организаторы − Минцифры России, Минцифры Челябинской области при поддержке Правительства Челябинской области, Центр развития цифровых технологий и АНО «Лаборатория цифровой трансформации».