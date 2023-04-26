26.04.2023
Умная каска: «Ростелеком» презентует IT-решения по охране труда на Всероссийском форуме в Челябинске
26.04.2023
Световой потолок на челябинской Кировке будет радовать горожан круглый год
26.04.2023
Профилактическая акция «Уступи дорогу поездам» стартует на ЮУЖД
26.04.2023
Дырявые руки – дырявый асфальт: тротуар на Октябрьской в Челябинске проваливается после ремонта
26.04.2023
В Челябинской области снизилась аварийность на дорогах
26.04.2023
Депутаты Магнитогорска утвердили отчет об исполнении бюджета
Умная каска: «Ростелеком» презентует IT-решения по охране труда на Всероссийском форуме в Челябинске
13.04.2023
«Ростелеком» в Челябинске представит интеллектуальную транспортную систему
06.04.2023
На всероссийском форуме в Челябинске «Ростелеком» покажет искусственный интеллект в деле
27.02.2023
С «Ростелекомом» сотрудники ФАПов в Челябинской области могут оперативно консультировать пациентов
03.02.2023
В феврале Wink подарит зрителю якутские сны, азиатский фольклор и радость творческого авантюризма
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023