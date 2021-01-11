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Уголовное дело о разврате в детском лагере Челябинска передали в суд

В Челябинской области уголовное дело в отношении сотрудника детского лагеря, обвиняемого в развратных действиях над детьми, передали в суд. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил руководитель Сосновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Челябинской области Александр Колов.

«Дело передано в Сосновский районный суд. Свою вину обвиняемый не признает», - добавил Колов.

Напомним, несколько мальчиков стали жертвами сексуальных домогательств сотрудника детского лагеря «Мирумир» (поселок Каштак) 19 августа этого года. По предварительным данным, в момент совершения преступления был факт употребления обвиняемым спиртных напитков.

20 августа следователи возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия). Во время предварительного следствия был задержан подозреваемый, которому предъявили обвинение в совершении преступления. После чего его отправили под арест. Сейчас мужчина находится под стражей.

Добавим, что следователи не разглашают информацию о произошедшем в детском лагере в связи с тем, что пострадавшими являются дети.