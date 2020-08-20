ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Детский омбудсмен подключилась к проверке информации о возможных фактах домогательств до мальчиков в детском лагере в Каштаке

Происшествия
Сегодня, 15:42
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова подключилась к проверке информации о возможных фактах домогательств до подростков в детском лагере «Мирумир» в поселке Каштак.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» детский омбудсмен региона Евгения Майорова, уже сделаны соответствующие запросы во все компетентные органы. Если информация подтвердится, то будут приняты все необходимые в данной ситуации действия.

По предварительной информации, несколько мальчиков стали жертвами сексуальных домогательств в детском лагере.

Старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков заявил, что информацией пока не располагает.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Педофилы
Происшествия
19.02.20 10:26
Экс-полицейский из Миасса, совращавший подростков, отправился в колонию
Происшествия
15.01.20 14:20
Челябинец, задержанный по подозрению в педофилии, оказался невиновен
Федерация
09.01.20 12:52
Кибербуллинг и педофилы. Школьников научат держать удар в киберпространстве
Происшествия
06.12.19 14:59
«Дядя Сережа», обвиняемый в педофилии, пытался выйти из СИЗО
Вчера, 16:14
Прокуратура Аргаяшского района нашла сайты, на которых бизнесменов учили, как уходить от налогов
Вчера, 16:13
Полицейские Челябинска задержали «электроманьяка»
Вчера, 15:47
Полицейские Челябинска пожинают плоды операции «Мак»
Вчера, 15:45
На Кировке полицейские Челябинска «накрыли» подпольное казино
Вчера, 15:02
Южноуральцы за несколько дней перевели аферистам больше шести миллионов рублей
Вчера, 13:12
Суд оставил на свободе бывшего судебного пристава, который вымогал у бизнесмена Артура Никитина 25 миллионов рублей
Вчера, 12:15
В Южноуральске введен режим ЧС из-за провала канализационного коллектора
Вчера, 11:30
В Миассе аферисты, представляясь сотрудниками МЧС, пугают бизнесменов проверками
18.08.20 16:11
Средняя сумма взятки в Челябинской области составляет 81 тысячу рублей
18.08.20 15:53
Чтобы не сбежала, южноуралец привязывал к себе ремнем девушку
Общество
Сегодня, 10:12
Текслер поручил привить 60 процентов населения от гриппа
Общество
Сегодня, 15:09
Ирина Гехт возглавит комиссию по расследованию гибели супругов, предположительно умерших от COVID-19
Новости
Сегодня, 16:07
Происшествия
Челябинец отправился в колонию за вымогательство денег и наркотиков у «закладчика»
Сегодня, 15:51
Происшествия
Полицейские Златоуста задержали мужчин, которые жили на пенсии умерших старушек
Сегодня, 15:49
Происшествия
Вырубка кленов в Челябинске обернулась уголовным делом
Сегодня, 15:47
Среда обитания
В воскресенье Большой Кисегач ждет всех желающих освободить его воды и берег от мусора
Сегодня, 14:16
Общество
В Челябинской области первый школьный звонок прозвенит для 48 тысяч детей
Материалы рубрики
Сегодня, 16:07
Происшествия
Челябинец отправился в колонию за вымогательство денег и наркотиков у «закладчика»
Сегодня, 15:51
Происшествия
Полицейские Златоуста задержали мужчин, которые жили на пенсии умерших старушек
Сегодня, 15:49
Происшествия
Вырубка кленов в Челябинске обернулась уголовным делом
Сегодня, 12:46
Происшествия
На те же грабли: доверчивые южноуральцы продолжают переводить деньги мошенникам
Сегодня, 11:36
Происшествия
Южноуральские контрразведчики сожгли в заводских печах мефедрон и PVP
Теги
СКР
Челябинск
Педофилия
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика