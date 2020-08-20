Детский омбудсмен подключилась к проверке информации о возможных фактах домогательств до мальчиков в детском лагере в Каштаке

Уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова подключилась к проверке информации о возможных фактах домогательств до подростков в детском лагере «Мирумир» в поселке Каштак.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» детский омбудсмен региона Евгения Майорова, уже сделаны соответствующие запросы во все компетентные органы. Если информация подтвердится, то будут приняты все необходимые в данной ситуации действия.

По предварительной информации, несколько мальчиков стали жертвами сексуальных домогательств в детском лагере.

Старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков заявил, что информацией пока не располагает.