Уголовное дело по стрельбе в школе Ижевска передано в центральный аппарат СК

По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина уголовное дело о стрельбе на территории учебного заведения в городе Ижевске Удмуртской Республики передано для расследования в главное следственное управление СК России.

Следственным управлением СК России по Удмуртской Республике по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом» и «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему».

По поручению главы ведомства криминалисты главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России в настоящее время выехали на место происшествия для фиксации следов совершенного преступления.

«По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних, есть раненые. Информация по погибшим и раненым уточняется. Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается», - сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

При этом Telegram-канал 112 сообщает о том, что речь идет якобы о 14-ти погибших.

С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим.