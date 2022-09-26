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Одним из вариантов сотрудничества крупного и малого бизнеса в Челябинской области может стать заг
Спецоперация на Украине
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Фото: Телеграм-канал 112

Объявлен траур по погибшим в школе Ижевска

Сегодня, 26 сентября, в школе №88 в Ижевске (республика Удмуртия) неизвестный открыл стрельбу. Сначала мужчина выстрелил в охранника, затем ворвался в один из классов. По предварительной информации, погибли 14 человек. В республике объявлен траур.

Данные о погибших приводит Telegrаm-канал 112.

«Количество погибших в ижевской школе возросло до 14 человек. Ещё девять человек пострадали, из них восемь детей доставлены в больницу города в тяжелом состоянии. Один ребенок находится в состоянии клинической смерти», - говорится в сообщении.

На месте работают все спецслужбы, скорая.

«Я прибыл на место происшествия, буду оперативно докладывать обо всем, что происходит. Известно, что сам стрелок застрелился. Сейчас весь периметр школы оцеплен», - говорит глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, который прибыл на место трагедии.

С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88.

По телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким.

Автор: Инна Шемаева
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26.09.2022

Челябинские промышленники предложили варианты по загрузке оборонных предприятий

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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