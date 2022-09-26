26.09.2022
Замглавврача ответит за халатность и взрыв газового оборудования в ковидной больнице Челябинска
26.09.2022
Уголовное дело по стрельбе в школе Ижевска передано в центральный аппарат СК
26.09.2022
Площадь Павших революционеров в Челябинске обзавелась живой изгородью
26.09.2022
Подрядчик высадил в сквере у «Юности» вдоль Труда «неправильные» липы
26.09.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов юга России продлен до четвертого октября
26.09.2022
«ММК-МЕТИЗ» снова превратился в «цветущий завод»
Объявлен траур по погибшим в школе Ижевска
В Челябинске стартует отопительный сезон
26.09.2022
В Челябинской области на четырех участках идет голосование по референдуму о вхождении в состав России
23.09.2022
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022