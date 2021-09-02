Украдены миллионы: в Челябинске дело о мошенничестве с материнским капиталом отправлено в суд

Следователем главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении предполагаемого организатора группы, обвиняемой в хищении средств материнского капитала.

По предварительным данным, с 2014 по 2016 год четверо участниц группы, размещая объявления в общественных местах, подыскивали женщин, имеющих право распоряжаться материнским капиталом. Затем заключали с ними фиктивные договоры займа на строительство или покупку жилья и направляли документы в уполномоченную организацию для получения компенсации. Полученные денежные средства через подконтрольные фирмы злоумышленницы забирали себе. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

Общая сумма материального ущерба превысила три миллиона рублей. Фигуранткам предъявлено. По версии следствия, они причастны к совершению восьми преступлений.

Троим женщинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще одной – в виде домашнего ареста.

В настоящее время уголовное дело в отношении предполагаемого организатора группы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу.

В отношении остальных участниц группы уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется следователем ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области.