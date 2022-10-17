В Челябинске стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»

На территории Челябинска стартовал второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Он пройдет в период с 17 по 28 октября.

Традиционно мероприятие проводится полицией совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при участии специалистов в сфере профилактики и лечения наркомании.

Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка информации, поступающей от граждан; оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В рамках акции челябинцы могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, по телефону дежурной части управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14.

За консультацией по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно обратиться на «горячую линию» Челябинской областной наркологической больницы по телефону 8 (351) 775-11-91.