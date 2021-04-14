В 20 раз дороже: в Кыштыме аферисты продают пожилым людям пожарные извещатели по завышенным ценам

В Кыштыме (Челябинская область) активизировались «предприниматели», продающие автономные пожарные извещатели одиноким пожилым людям по дико завышенным ценам, часто при этом представляясь сотрудниками МЧС России.

В Кыштыме «добродетели» убеждают доверчивых людей в том, что покупка пожарных извещателей убережет их от штрафа, который последуют, если в доме он отсутствует.

Пожилым людям предлагают купить пожарную сигнализацию почти в десятки раз дороже её стоимости.

«По квартирам, где проживают пенсионеры, ходят незнакомцы и предлагают прибор за 19 тысяч рублей. Это обман. Стоимость дымового извещателя варьируется в пределах от ста рублей до одной тысячи, установку можно произвести самостоятельно буквально за несколько минут», — предупреждает граждан инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Челябинской области Владимир Беспалов.

Хотелось бы отметить, что у собственников домовладений или квартирантов нет никаких обязательств по оборудованию своего жилья извещателями, это происходит исключительно добровольно. Каждый может решить вопрос об их установке исходя из собственного желания обезопасить себя и свою семью.

Специалисты чрезвычайного ведомства при проведении любых проверок или профилактических мероприятий находятся в форменной одежде, при общении с гражданами должны представиться и предъявить служебное удостоверение. Кроме того, сотрудники МЧС не оказывают никаких коммерческих услуг.

Каждый раз, сталкиваясь на пороге своего жилья с незнакомцами, проявляйте бдительность и не поддавайтесь уловкам. Расскажите об этом своим близким и знакомым. В случае обнаружения подозрительных лиц, выдающих себя за сотрудников МЧС, предлагающих приобрести противопожарные и газовые датчики, необходимо позвонить по телефону полиции 102 для пресечения данной деятельности.