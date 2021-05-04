В аэропорту Челябинска пенсионера сняли с рейса за отказ надевать маску

Пенсионера, летевшего самолетом авиакомпании «Северный ветер» из Челябинска в Калининград, сняли с рейса за отказ надеть маску. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot. На видео видно, как трое крепких полицейских скручивают пожилого человека и выводят из самолета.

В отношении мужчины составили протокол. Своё поведение он объяснил нежеланием сидеть на протяжении всего полёта в маске. Подробности уточняются.

Напомним, на территории Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный в регионе 13 месяцев назад в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Сохраняются ряд установленных ограничений и соответствующие режиму правила поведения.

На сегодняшний день жители региона по-прежнему обязаны соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.

Южноуральцам необходимо носить маску и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах массового скопления людей.

Неисполнение данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрены штрафы в размере от одной до 30 тысяч рублей.

Видео: «Типичный Челябинск»