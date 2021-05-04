04.05.2021
В челябинском парке Гагарина завершилась акарицидная обработка
04.05.2021
В аэропорту Челябинска пенсионера сняли с рейса за отказ надевать маску
04.05.2021
В Челябинской области за три дня мая выявлено 316 новых инфицированных ковидом
03.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 4-5 мая
03.05.2021
В Нагайбакском районе задержан пьяный водитель скорой помощи
03.05.2021
«Побори свой страх»: челябинский зоопарк познакомит гостей с ползучими гадами и другими рептилиями
В аэропорту Челябинска пенсионера сняли с рейса за отказ надевать маску
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021
Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники
29.04.2021
Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда
28.04.2021
На улице Российской в Челябинске пешеходов подстерегает открытый колодец
28.04.2021