27.04.2023
В Ленинском районе Челябинска на выходные дни закроют движение трамваев
27.04.2023
Челябинск ждет гостей и участников большого хоккейного турне
27.04.2023
На дне открытых дверей ЮурГГПУ расскажут об особенностях поступления и обучения
27.04.2023
В Агаповском районе за мошенничество будут судить директора школы
27.04.2023
Народный фронт бьет тревогу по поводу прискорбного состояния «Скорбящих матерей»
27.04.2023
Новый автобусный маршрут появился в Магнитогорске
В Агаповском районе за мошенничество будут судить директора школы
19.04.2023
Южноуральскую мошенницу-адвоката отправили в колонию
18.04.2023
Южноуральскую мошенницу-адвоката отправили в колонию
11.04.2023
Челябинский суд продлил экс-участнику «Дома-2» Джавадову содержание под стражей до лета
07.04.2023
Четыре жителя Челябинской области стали жертвами лжесотрудников ФСБ России
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023