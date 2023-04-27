В Агаповском районе за мошенничество будут судить директора школы

В Агаповском районе (Челябинская область) прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МОУ «Наваринская начальная общеобразовательная школа имени Прокопьева», обвиняемой в мошенничестве и судебном подлоге.

По версии следствия обвиняемая в период с февраля по ноябрь 2022 года, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила работника школы по совместительству на ставку вакантной должности. При этом фактически трудовые обязанности по совмещаемой должности не выполнялись, заработная плата передавалась обвиняемой. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Руководитель образовательного учреждения похитила 24 000 рублей, которые полностью возместила в ходе предварительного следствия.

Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд.