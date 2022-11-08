В Ашинском районе иномарка залетела под фуру

В Ашинском районе (Челябинская область) иномарка в лобовую протаранила фуру. Водитель легкового авто погиб на месте.

Авария со смертельным исходом произошла восьмого ноября на 1604 километре автодороги Москва-Челябинск.

«Водитель автомобиля «Рено Логан» при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен), совершил столкновение со встречным автомобилем «Мерседес Актрос»», - сообщили в ГИБДД Челябинской области.

В результате ДТП водитель автомобилям «Рено Логан» от полученных травм скончался на месте происшествия.