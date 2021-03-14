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В аварии на М-5 под Чебаркулем один человек погиб и один травмирован

В Челябинской области минувшей ночью в результате столкновения двух автомобилей на М-5 один человек погиб и один получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Управления ГИБДД региона, ДТП произошло 13 марта в 23 часа 20 минут на третьем километре Чебаркуль-Мисяш-М5.

Водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным Фольксваген Поло.

В результате аварии 28-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия. За рулем иномарки находилась 50-летняя женщина. Она получила телесные повреждения.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области