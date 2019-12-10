Ирина Гехт пообещала сделать жизнь обитателей дома престарелых радужней

Красавица-елка в игрушках и мишуре - предвестница Нового года; книжные полки от пола до потолка, ни одна из которых не пустует; стол с разложенными на нем шахматной доской и принадлежностями для рисования; плазменный телевизор и двое пожилых мужчин на диване - вполне мирная, почти по-домашнему уютная картина. Почти - потому что это не семейные будни, а иллюстрация из жизни обитателей частного дома для престарелых «Радуга Урала».

Стационарное учреждение социального обслуживания пожилых южноуральцев находится в Сосновском районе Челябинской области, в поселке Солнечный. Раньше здание, в котором теперь находится дом для престарелых, было больницей. После оптимизации системы здравоохранения оказалось заброшено и полуразрушено. ООО «Радуга Урала» его выкупило и привело в порядок на собственные средства. Сейчас здесь проживают 34 человека, в том числе шесть инвалидов-колясочников. Один немолодой счастливчик по фамилии Пономарев вчера, девятого декабря, наконец-таки улетел к дочке в Америку - женщина сумела вывезти отца в другую страну только со второй попытки. Первый полет не состоялся - пожилого мужчину не выпустили за границу из-за отсутствия какой-то прививки. Теперь родные люди воссоединились.

«Радуга Урала» - на сегодня единственная в Челябинской области негосударственная организация, состоящая в реестре поставщиков социальных услуг. Она способна принять в своих стенах 50 человек, 16 мест в настоящее время свободны.Как рассказала учредитель «Радуги Урала» Светлана Кутепова, здесь 44 бюджетных места и шесть коммерческих (у последних стоимость адекватная: 25 тысяч рублей в месяц - для ходячих клиентов, 30 тысяч рублей - для лежачих).

«Иногда люди сначала попадают к нам на коммерческой основе. Поживут, понравится - остаются: оформляют путевки через органы социальной защиты», - рассказала Светлана Кутепова.

По ее словам, места, конечно, освобождаются, но редко. Иногда - по естественным причинам (пожилые клиенты умирают, среди таких - 101-летняя долгожительница), иногда - по куда более радостным: пенсионеров забирают родные (в Москву, Санкт-Петербург…).

«Скажу в защиту своих клиентов, чьи родные живут у нас на коммерческой основе. Такого, чтобы они сдали своих родителей, как в камеру хранения, нет. Приезжают, привозят подарки, помогают организовать мероприятия. А вот у тех наших проживающих, что находятся на бюджетных местах, близких нет», - отметила Светлана Кутепова.

Здесь - как и везде, наверное, - женщин больше, чем мужчин: слабому полу лет, как правило, отмеряно больше. Обитатели дома для престарелых и нежно дружат между собой, и ссорятся, и мирятся, возникаются между ними и романтические отношения, правда - смеется руководитель учреждения - до свадьбы дело еще не доходило. Все пожилые (есть даже 95-летняя старушка), кроме двоих мужчин, - тем всего 41 и 42 года. У одного - рассеянный склероз. На пальце - обручальное кольцо, однако жены больше нет - ушла. Как говорит Максим, теперь он остался сам по себе. История его ровесника также невероятно печальна - сохранив ясный рассудок, он не может ни пошевелиться (работает лишь одна рука), ни перемолвиться словом ни с одним человеком. Таковы страшные последствия нападения - полученная черепно-мозговая травма лишила самого молодого жильца «Радуги Урала» способности говорить и двигаться. Он находится в отдельной палате, из близких у него - родная сестра, она брата навещает, не забывает его. Как пояснили сотрудники дома для престарелых, в домашних условиях не может обеспечить обездвиженному брату круглосуточный уход - поэтому он здесь.

Один из самых веселых обитателей социального учреждения - Владимир Хавень. Он приехал сюда из Каслей. Есть две дочери - одна в Аргаяше, вторая - в Снежинске, имеется и внук, он живет в Челябинске. Обида на детей в голосе обаятельного пенсионера не слышна, лишь печаль: почаще бы приезжали.

Именно Владимир Иванович стал главным собеседником первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт, которая сегодня, десятого декабря, побывала в «Радуге Урала» с рабочим визитом. Энергичный пенсионер, говоря о персонале учреждения и условиях своего проживания здесь, не скупился на похвалу.

«Молодцы. Хороший уход обеспечивают, условия достойные. Всем доволен. Только вот питаться можно было бы получше. Перловку, конечно, надо есть, но уж больно надоела. А вообще - с голоду здесь не подохнем», - Владимир Хавень радостно и заразительно засмеялся, а сотрудницы «Радуги Урала» тихонько добавляют, что он и сам - большой молодец: активист, заядлый танцор и вообще талант.

К слову, директор учреждения Наталья Суханова, показывая Ирине Гехт столовую, рассказала, что питание тут - шестиразовое и что повара нередко балуют постояльцев выпечкой, которую пожилые люди очень любят.

Бодрый, общительный и словоохотливый Владимир Иванович живет на первом этаже, он гостеприимно пригласил Ирину Гехт в свою комнату, где кроме него находились еще трое мужчин. Один из них - без ног - увлеченно читал книгу. Отложил ее и внимательно следил за разговором из-под очков (беседу своего товарища с представительницей власти и журналистами внимательно слушали и двое других жильцов комнаты - сканворд был временно забыт).

Владимир Хавень рассказал, что много лет проработал старшим мастером в училище, где готовили сварщиков. В коллективе его уважали, прислушивались к его мнению. И находясь в доме для престарелых, он сложа руки не сидит. Мечтает взрастить яблоневый сад.

«Хотел губернатору сказать, а скажу вам: хочется, чтобы все больные, хромые, кривые, безволосые в сад приходили весной, когда цветут яблони и груши. Прекрасно будет. Надо еще и пристрой облицевать пластиком, чтобы Путин пришел - и сразу другое дело», - Владимир Иванович от души расхохотался, а Ирина Альфредовна, взяв его руки в свои, пообещала непременно выполнить эту просьбу.

«Про яблони мы вас услышали, обязательно привезем вам саженцы весной. Вопрос будет решен. А вы мне пообещайте, что мы дождемся первых яблок с вами», - сказала Ирина Гехт и услышала ответное обещание, что все так и будет.

Владимир Иванович похвастался, что за свою жизнь «пять садов посадил», и рассказал, что самостоятельно пытался вскопать и землю на территории «Радуги Урала», однако не сумел. Говорит, что здесь не обойтись без экскаватора - он нужен, чтобы вывозить старый грунт и завозить новый. По его словам, на том участочке, где он мечтает увидеть яблоньки, пока даже березы и сосны не растут – при том, что деревья неприхотливые.

Другой обитатель дома для престарелых, Евгений Скорынин, также не теряет бодрости духа. У него нет обеих ног и левой руки: девять лет назад попал в автомобильную аварию (другу повезло еще меньше: обе руки отрезало по самые плечи). Евгений Дмитриевич в уцелевшей руке держал планшет, который купил себе сам. Рассказал, что в основном читает новости – стремиться быть в курсе происходящих в стране и мире событиях.

Летом Евгений Дмитриевич занимается огородом, рыбачит. Не забывает и о прогулках.

«Езжу в деревню. И я на людей посмотрю, и они на меня посмотрят. Стараюсь не скучать, занимать себя, постоянно находиться в движении», - поделился пенсионер своим мировоззрением.

Он также признался, что за три года (столько он находится в данном учреждении) «Радуга Урала» его не разочаровала.

«Мы специально сегодня показали учреждение, которое принадлежит частному лицу, но находится в реестре поставщиков социальных услуг. Соответственно, получает дотацию из бюджета на проживающих здесь граждан. Мы сегодня говорим о том, что работать легально - это выгодно для предпринимателя и безопасно для клиентов. «Радуга Урала» - домашнее учреждение, где люди обласканы, хорошо накормлены, находятся под медицинским наблюдением и чувствуют себя комфортно. Одна из бабушек, находящихся здесь, сказала мне сегодня, что, если родные предложат ей вернуться домой, она останется здесь. Здесь пожилые люди получили домашнюю заботу, уход», - отметила Ирина Гехт.

Первый заместитель губернатора Челябинской области призвала всех руководителей частных домов престарелых по примеру «Радуги Урала» входить в реестр поставщиков социальных услуг, пообещав поддержку со стороны региональной власти, в том числе финансовую – в виде субсидий.

Так, на выплату субсидий «Радуге Урала» - средства идут на возмещение затрат гражданам – в 2019-м году предусмотрено 5 миллионов 950 тысяч рублей (израсходовано на настоящий момент 4 миллиона 41 тысяча рублей). Сумма возмещения затрат за одного получателя социальных услуг в месяц составляет 14 тысяч рублей.

Ирина Гехт не исключает увеличения размера субсидий таким учреждениям.

«Денежные средства могут быть потрачены на улучшение материально-технической базы, на благоустройство территории, приобретение индивидуальных средств реабилитации, которые, к сожалению, не соответствуют существующим требованиям. Здесь мы готовы сотрудничать с учреждениями и находить совместные пути решения проблем», - подчеркнула Ирина Гехт.

Обращаясь к родственникам, желающим определить пожилых родителей в дома для престарелых, она призвала их подходить к этому вопросу серьезно, а не абы как, советоваться с органами социальной защиты, получать консультации на тему размещения в том или ином учреждении (идеально, если оно будет входить в реестр, - тогда достойные условия проживания пожилого человека гарантированы).

СПРАВКА

В общей сложности в Челябинской области услуги в стационарной форме предоставляют 23 учреждения на 4 526 мест, в том числе два геронтологических центра на 313 мест; специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов на 203 места (для людей, нарушавших закон); девять психоневрологических интернатов на 3 225 мест; 11 домов-интернатов для престарелых и инвалидов на 785 мест (четыре государственных дома-интерната на 579 мест и семь муниципальных домов-интернатов малой вместимости на 206 мест).