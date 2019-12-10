В Челябинской области расселяют еще один частный пансионат для престарелых

В Челябинской области еще один частный дом-интернат для престарелых после проведенных проверок признан непригодным для проживания людей пожилого возраста. Пенсионеров в срочном порядке расселяют.

Напомним, после экстренного расселения частного пансионата «Золотая осень» в Челябинске (из-за массы выявленных нарушений) первый вице-губернатор Ирина Гехт распорядилась провести выездные проверки всех негосударственных (частных) домов-интернатов (пансионатов) для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Недавно прошли проверки 10 таких учреждений в Сосновском районе. Одно учреждение - «Прииск» в Саргазах – было признано несоответствующим требованиям проживания пожилых людей и инвалидов.

«Шесть человек распределили по домам-интернатам (сначала их устроили в лечебные учреждения), остальных забрали родственники», - рассказала Ирина Гехт, посещавшая сегодня, 10 декабря, частный пансионат для престарелых «Радуга Урала». В этом пансионате теперь живет один из бывших обитателей «Золотой осени».

Ирина Гехт отметила, что главы многих территорий совместно с прокуратурой и соответствующими структурными подразделениями различных инстанций организовали проверки частных учреждений для пожилых. «Больше таких вопиющих случаев, как в «Золотой осени», выявлено не было», - подчеркнула первый вице-губернатор.

сегодня мы проводим мониторинг всех домов престарелых по Челябинской области, их количество.

Ирина Гехт отметила, что на сегодня частные пансионаты для пожилых растут, как грибы после дождя. По ее словам, психические отклонения становятся бичом нашего времени и потребность в психоневрологических интернатах возрастает.

«Еще десять лет назад такой потребности в этих учреждениях не было, не было такого числа частных учреждений. Это, наверное, проблема нашего общества, что дети отказываются от своих родителей. И что родители выбирают этот путь, чтобы не мешать своим детям», - подчеркнула Ирина Альфредовна.

Многие не обращаются официальные учреждения, а ищут по интернету пансионаты для своих пожилых родителей. «Процедура оформления человека в госучреждение достаточно серьезная – родственникам зачастую бывает проще сдать пожилых людей в непроверенные учреждения, где не требуют предоставления большого пакета документов», - констатирует первый вице-губернатор.

При чем порой частные учреждения размещаются в неприспособленных помещениях, не соответствующих нормам пожарной безопасности, а клиенты находятся без должного ухода, в том числе медицинского. «В таких случаях должны быть самые суровые меры наказания», - считает Ирина Альфредовна.

Она заверила, что власти совместно с правоохранительными органами продолжат контролировать ситуацию, чтобы граждане пожилого возраста могли жить в достойных условиях. В ближайшее время будет определено точное количество частных домов для престарелых. Всех планируют смотивировать на вхождение в реестр, для того чтобы это была прозрачная картина по области.

Как уже сообщало агентство, по факту предоставления услуг в частном доме престарелых «Золотая осень», не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело.