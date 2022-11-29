В бассейне Челябинска, где едва не утонул ребенок, найдены нарушения

Прокуратура Калининского района Челябинска завершила проверку по факту несчастного случая в детском бассейне «AquaBABY», расположенного по улице Молодогвардейцев. Нарушений выявлено много.

ЧП с пятилетним мальчиком произошло 16 октября этого года. На тренировке по обучению плаванию ребенок был без защитного пояса. Во время занятия он начал тонуть. Его вытащили из воды, но в связи с ухудшением состояния здоровья его потребовалось экстренно госпитализировать.

Кроме нарушения требований безопасности со стороны тренера, прокуратурой выявлены иные нарушения в деятельности детского бассейна.

«Вопреки требованиям правил противопожарного режима в РФ цокольный этаж здания используется без предусмотренной проектной документации, ограничен доступ к пожарному крану, пожарный рукав к пожарному крану не присоединен. Не обеспечены исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения», - рассказали в прокуратуре региона.

Бассейн посещают дети с двухмесячного возраста, при этом анализ воды здесь выполняют с нарушениями, лабораторные исследования не проводят. Четверо из девяти сотрудников на момент проверки не имели актуальных санитарных книжек.

Индивидуальному предпринимателю прокурором внесено представление, а также возбуждены административные дела статьям «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Кроме того, в суд направлено исковое заявление в интересах несовершеннолетнего о возмещении причиненного морального вреда в размере 100 тысяч рублей.