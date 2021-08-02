В Брединском районе пропал шестилетний ребенок

В Брединском муниципальном районе (Челябинская область) пропал шестилетний Сергей Шугаипов.

Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области и администрации Брединского района ВКонтакте.

Вечером первого августа 2021 года ребенок ушел в лес с заимки Плотниково (пос. Рымникский) и не вернулся.

Приметы: рост 115 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Одежда: синие джинсовые шорты, шлепки.

«Всех, кому что-либо известно о местонахождении Шугаипова Сергея, просим позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргам поиска Лине (Тиранос) 89636489664, Дмитрию (Пиксель) 89222653432 или Олесе (Сима) 89507354976», - обращаются к южноуральцам.