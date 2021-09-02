В Чебаркуле отец с маленьким сыном помогли задержать пьяного водителя

В Чебаркуле (Челябинская область) мужчина с маленьким сыном помог задержать пьяного водители и такого же нетрезвого пассажира, с которым веселая парочка постоянно менялась местами за рулем. Обоим их грозит до 15 суток административного ареста.

В Чебаркуле внимание мужчины и его 7-летнего сына – жителей Челябинска – привлек отечественный автомобиль со странной траекторией передвижения и сигналами, которые не соответствовали выполняемым маневрам транспортного средства. Когда автомобиль ВАЗ-2110 припарковался, нетрезвый водитель поменялся местами со своим пассажиром, также находившимся в состоянии опьянения, после чего автомашина вновь продолжила движение. Фиксируя происходящее на видеорегистратор, мужчина позвонил в полицию и продолжил двигаться за автомобилем правонарушителя.

«Получив информацию об автомобиле с нетрезвым водителем и пассажиром, начальник ГИБДД, а также инспекторы ДПС, прибыв на место, остановили транспортное средство, указанное гражданином, и задержали нарушителей. В отношении владельца транспортного средства и на пассажира, который также управлял автомобилем в нетрезвом виде также составлен протокол. Обоим нарушителям – административный арест на срок до 15 суток, а водителю еще и лишение прав», - сообщили в региональном полицейском главке.

За проявленную активную гражданскую позицию представители УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области в торжественной обстановке вручили мужчине благодарственное письмо, а его сыну сладкие подарки.