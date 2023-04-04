В Чебаркуле водитель Газели сбил трехлетнего ребенка на самокате

В Чебаркуле (Челябинская область) водитель Газели сбил трехлетнего мальчика, который в сопровождении мамы на самокате переезжал дорогу на зеленый сигнал светофора. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.

ДТП произошло у дома 16 по улице 9 Мая.

«Водитель автомобиля ГАЗ 3302 на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть на самокате на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП трехлетний ребенок получил ссадины и травму головы, ему потребовалась госпитализация. Мальчик находился в сопровождении матери», - сообщили в ГИБДД Челябинской области.

По словам водителя ГАЗели, он не заметил пешехода, так как отвлекся на других пешеходов, пересекавших проезжую часть с другой стороны на роликах, и объехавших его слева, а не по пешеходному переходу. Водитель продолжил движение, но был остановлен очевидцами происшествия.

Люди, ставшие свидетелями происшествия, вызвали сотрудников Госавтоинспекции и медиков.

В отношении 27-летнего водителя составлен административный протокол.

Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места совершения ДТП, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортным средством на срок до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Окончательное решение о наказании будет принято в суде.