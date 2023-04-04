04.04.2023
Черным риелторам из Челябинска предъявлены новые обвинения
04.04.2023
Три коллектива представят Челябинскую область на фестивале любительских театров «Две маски»
04.04.2023
В Чебаркуле водитель Газели сбил трехлетнего ребенка на самокате
04.04.2023
В Магнитогорске Всемирный день здоровья отметили коллективной пробежкой
04.04.2023
Денис Рыжий доставил гуманитарную помощь от Челябинской области бойцам и мирным жителям ДНР
04.04.2023
В Челябинской области выросло число инвалидов по психическому заболеванию
В Чебаркуле водитель Газели сбил трехлетнего ребенка на самокате
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023