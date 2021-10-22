22.10.2021
В Челябинске школьник выпал из окна, играя в снежки
22.10.2021
ММК возглавил список лучших объектов для промышленного туризма
22.10.2021
В Челябинске автоледи на летней резине спровоцировала массовую аварию
22.10.2021
В Челябинске будут судить создателей финансовой пирамиды из Санкт-Петербурга, «кинувших» несколько сотен южноуральцев
22.10.2021
Южноуральские предприниматели дарят сотрудникам подписку СберПрайм
22.10.2021
Замдиректора детского дома Кыштыма получила условный срок за кражу денег у сироты
В Челябинске автоледи на летней резине спровоцировала массовую аварию
21.10.2021
На трассе М-5 во время метели столкнулись грузовик и легковушка
20.10.2021
Пьяный житель Озерска на угнанном авто, уходя от погони, разбил пять машин
14.10.2021
В Сосновском районе в аварии с грузовым тягачом пострадали три водителя
01.10.2021
В Челябинске будут судить бывшего полицейского за передачу информации об умерших похоронщикам
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021