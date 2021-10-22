В Челябинске автоледи на летней резине спровоцировала массовую аварию

В Челябинске автоледи на летней резине спровоцировала аварию, в которой пострадал ребенок.

Авария произошла вечером 21 октября на проспекте Ленина напротив дома №12 водитель.

«Женщина 1999 года рождения, управляя автомобилем Киа Рио, на котором были установлены шины, предназначенные для эксплуатации в летний период, не выдержала безопасную дистанцию с впереди едущим автомобилем Фольксваген, после чего автомобиль Киа изменил направление движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Хундай и автомобилем Шкода», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

В результате происшествия пострадали пассажирка автомобиля Шкода и водитель автомобиля Киа. Так же незначительные травмы получил 10-летний мальчик.

К сожалению, некоторые дорожно-транспортные происшествия произошли из-за того, что водители несвоевременно позаботились о смене типа шин. Это сопутствующий фактор дорожных происшествий значительно влияет на управляемость автомобилем, в том числе и на тормозной путь, который на скользкой и мокрой дороге может увеличиваться в разы.