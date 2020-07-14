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В Челябинске автоледи насмерть сбила пенсионерку

Происшествия
Сегодня, 14:28

В Челябинске автоледи сбила двух пешеходов. 57-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП. С ней была семилетняя внучка, у которой медики диагностировали травмы головы.

Авария произошла сегодня, 14 июля, на Свердловском тракте в районе остановки общественного транспорта «САД Уралец».

«Женщина-водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2112, совершила наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход (женщина 63 года рождения) скончалась от полученных травм на месте происшествия, а ее семилетняя внучка получила травмы головы», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

Сотрудниками Госавтоинспекции города Челябинска с начала текущего года выявлено и привлечено к административной ответственности более 4100 водителей которые нарушили правила проезда пешеходных переходов и более 2000 пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте, либо на запрещающий сигнал светофора.

За шесть месяцев 2020 года на дорогах южноуральской столицы совершено 218 наездов на пешеходов, 110 из них произошли в зоне действия пешеходных переходов. В результате этих происшествий четыре человека погибли и 219 получили ранения различной степени тяжести.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: только строгое соблюдение правил дорожного движения и взаимоуважение помогут избежать дорожных трагедий. Родителям необходимо не допускать безконтрольного нахождения детей вблизи проезжей части, и при переходе дороги держать ребенка за руку, ни в коем случае не допускать, чтобы несовершеннолетние ездили на велосипедах и самокатах по дорогам общего пользования и пешеходным переходам.

 

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