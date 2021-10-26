В Челябинске автомобилист снес железнодорожный шлагбаум

В Челябинске начинающий автомобилист снес семафор и шлагбаум. Его пассажир получил травмы.

Авария произошла 26 октября в половине второго ночи на улице Блюхера напротив дома № 101.

«19-летний водитель водительским стажем два месяца и уже привлекавшийся сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, управляя автомобилем ВАЗ 2109, не справился с управлением и совершил наезд на семафор и шлагбаум железнодорожного переезда», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

В результате происшествия травмы получил пассажир, который в момент происшествия находился на заднем сидении автомобиля.