В Челябинске будут судить автоподставщиков, похитивших 15 миллионов рублей у страховых компаний

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, похитивших 15 миллионов рублей у страховых компаний. На скамье подсудимых – 21 человек.

По версии следствия, соучастники на территории Челябинска и Челябинской области совершили 25 умышленных ДТП с последующим предоставлением в страховые компании ложных сведений относительно наступления страхового случая. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Автоподставщики похитили денежные средства пяти крупных страховых компаний на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска.