02.09.2021
В Челябинской области более 74 тысяч жителей справились с ковидом
02.09.2021
В Челябинске подростки с пистолетом устроили дебош во дворе жилого дома
02.09.2021
В Карталах в аварии с маршрутным такси пострадали восемь человек
02.09.2021
Камерный театр Челябинска открывает сезон с премьеры
02.09.2021
Треть челябинцев, вернувшихся в офисы после удаленки, отказались от делового стиля в одежде
02.09.2021
В Челябинске будут судить автоподставщиков, похитивших 15 миллионов рублей у страховых компаний
В Челябинске будут судить автоподставщиков, похитивших 15 миллионов рублей у страховых компаний
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021