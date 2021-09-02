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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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01.09.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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02.09.2021

В Челябинской области более 74 тысяч жителей справились с ковидом
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02.09.2021

В Челябинске подростки с пистолетом устроили дебош во дворе жилого дома
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.09.2021

В Карталах в аварии с маршрутным такси пострадали восемь человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.09.2021

Камерный театр Челябинска открывает сезон с премьеры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.09.2021

Треть челябинцев, вернувшихся в офисы после удаленки, отказались от делового стиля в одежде
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02.09.2021

В Челябинске будут судить автоподставщиков, похитивших 15 миллионов рублей у страховых компаний
Происшествия
02.09.2021 10:30

В Челябинске будут судить автоподставщиков, похитивших 15 миллионов рублей у страховых компаний

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, похитивших 15 миллионов рублей у страховых компаний. На скамье подсудимых – 21 человек.

По версии следствия, соучастники на территории Челябинска и Челябинской области совершили 25 умышленных ДТП с последующим предоставлением в страховые компании ложных сведений относительно наступления страхового случая. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Автоподставщики похитили денежные средства пяти крупных страховых компаний на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С 7 по 12 сентября Челябинск захлестнёт волна современного искусства: спектакли в непривычных лок
01.09.2021

В Челябинске стартует фестиваль современного искусства PULSE II «Я (НЕ) РЕБЁНОК»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский Молодёжный театр удалённо примет участие в V Международном театральном фестивале «Тол
01.09.2021

Челябинский Молодёжный театр станет участником международного фестиваля «Толстой»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День знаний, первого сентября, встретился с перв
01.09.2021

Алексей Текслер – студентам: Главное, чтобы вы любили то, чем вы занимаетесь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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01.09.2021

Текслер: Сегодня, когда провожали Мишу в школу, вспомнил свои школьные годы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, первого сентября, в Курчатовском районе прошло мероприятие, посвященное Дню знаний. Для
01.09.2021

«Учат в школе, учат в школе…»: для школьников Курчатовского района устроили настоящий праздник
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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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