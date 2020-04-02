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Дело на миллион

В Челябинске будут судить банду, которая незаконно перевезла через границу более ста мигрантов

Происшествия
Сегодня, 19:47

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области окончило расследование уголовного дела по статье УК РФ "Организация незаконной миграции".
Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, обвиняемые незаконно перевозили иностранных граждан через государственную границу на территорию Российской Федерации, после чего  с иностранцами заключались фиктивные договора на осуществление трудовой деятельности без фактического предоставления места работы. 

"За период противоправной деятельности группы ее участники получили в качестве незаконного денежного вознаграждения от иностранцев более одного миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Деятельность группы была пресечена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму областного ГУ МВД совместно с коллегами из пограничного управления ФСБ региона. 

В соответствии с действующим законодательством задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

 

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