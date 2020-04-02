В Челябинске будут судить банду, которая незаконно перевезла через границу более ста мигрантов
Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области окончило расследование уголовного дела по статье УК РФ "Организация незаконной миграции".
Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, обвиняемые незаконно перевозили иностранных граждан через государственную границу на территорию Российской Федерации, после чего с иностранцами заключались фиктивные договора на осуществление трудовой деятельности без фактического предоставления места работы.
"За период противоправной деятельности группы ее участники получили в качестве незаконного денежного вознаграждения от иностранцев более одного миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
Деятельность группы была пресечена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму областного ГУ МВД совместно с коллегами из пограничного управления ФСБ региона.
В соответствии с действующим законодательством задержанным грозит до семи лет лишения свободы.