В Челябинске бывшего полицейского-взяточника оставили на свободе

В Челябинской области бывший начальник структурного подразделения районного отдела полиции признан виновным в получении взятки. Он отделался условным сроком.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году осужденный получил взятку в размере 80 тысяч рублей от руководителя и представителя коммерческой организации за непривлечение к установленной законом ответственности должностных лиц юридического лица за выявленные нарушения миграционного законодательства.

«При этом он дал незаконные указания подчиненным сотрудникам о привлечении к административной ответственности физического лица, не имевшего отношения к выявленным нарушениям», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штрафа в сумме 400 тысяч рублей.