В Челябинске бывший энергетик осужден за смерть ребенка

В Челябинске вынесен приговор бывшему энергетику управляющей компании. 11 летний ребенок погиб, задев оголенный кабель.

Подсудимый, работая энергетиком компании «Агентство Вертикаль» и являясь ответственным за электрохозяйство, не провел своевременный осмотр и текущий ремонт оборудования электроустановок на территории, прилегающей к дому № 32 по улице Марченко. Он не обеспечил наличие предупредительных плакатов и знаков на данном участке местности, где из земли выступала гофрированная труба с оголенными жилами кабеля, находящимися под напряжением, которые были доступны для посторонних лиц.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в июне 2021 года 11-летний ребенок соприкоснулся с оголенными жилами кабеля, находящимися в открытом доступе под напряжением, в результате чего получил удар электрическим током и скончался на месте происшествия.

Судом виновному назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Исковые требования потерпевших о взыскании материального ущерба и морального вреда на сумму один миллион возмещены подсудимым добровольно при рассмотрении уголовного дела в суде.