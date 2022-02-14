14.02.2022
Калининский район останется без воды
14.02.2022
Директор горсада имени Пушкина уволился
14.02.2022
ВТБ предупреждает об активности мошенников накануне 14 февраля
14.02.2022
В Челябинске бывший энергетик осужден за смерть ребенка
14.02.2022
На «поле боя» районных властей Челябинска с ларьками-«нелегалами» случилось затишье
14.02.2022
В Челябинске стабилизируется ситуация с дефицитом водителей общественного транспорта
В Челябинске бывший энергетик осужден за смерть ребенка
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022
Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022