В Челябинске директор фабрики стройматериалов пойдет под суд за смерть рабочего

В Челябинске в суд ушло уголовное дело в отношении директора ООО Фабрика Стройматериалов «Стройиндустрия», по вине которого, по версии следствия, умер 22-летний рабочий.

Установлено, что в июле 2020 года 22-летний разнорабочий трудился на производственной площадке. В конце смены он занялся очисткой бетономешалки.

«В результате нарушений требований охраны труда произошло незапланированное включение производственного комплекса и проворачивание смесительной камеры, в которой находился рабочий, в результате чего последний получил сочетанную тупую травму, от которой спустя несколько дней скончался в больнице», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По версии следствия, обвиняемый не провел должный инструктаж по технике безопасности и не разъяснил рабочему правила и нормы. Директор допустил работу сотрудника в месте повышенной опасности, не обеспечив контроль за безопасным производством работ.

Мать погибшего заявила гражданский иск о возмещении материального и морального вреда.

Директору предприятия вменяют часть 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело направили в Советский районный суд.