В Челябинске горели пиломатериалы на открытой площадке по Енисейской

В Челябинске сегодня, 29 мая, рано утром загорелись пиломатериалы на открытой площадке по улице Енисейской в Ленинском районе.

Когда пожарные подразделения прибыли на место, происходило горение готовой продукции, уложенной в штабеля: досок и бруса. Была угроза распространения пламени на два складских здания.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, во время пожара никто не пострадал.

Подразделения огнеборцев работали по рангу «Пожар №2». Были организованы штаб пожаротушения, три боевых участка, проложена магистральная линия. От администрации Ленинского района на место происшествия направили две водоподвозящие единицы техники.

В восемь часов утра возгорание было локализовано на площади две тысячи 600 квадратных метров.