29.05.2023
В Челябинской области в столкновении с грузовиком погибли трое молодых людей
29.05.2023
В Челябинске горели пиломатериалы на открытой площадке по Енисейской
28.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 29 мая (18+)
28.05.2023
Житель Троицка упал на дно семиметрового колодца
28.05.2023
В Магнитогорске спасатели пришли на помощь девушке на опоре Казачьего моста
28.05.2023
В Челябинске протестировали ловушку для штанг новых троллейбусов «Синара»
В Челябинске горели пиломатериалы на открытой площадке по Енисейской
23.05.2023
Южуноуральцев наградили за спасение 17 сапбордистов на озере Увильды
21.05.2023
В Сатке загорелись стройматериалы на «Магнезите»
19.05.2023
В МЧС назвали предварительную причину крупного пожара вблизи поселка Вязовая
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023