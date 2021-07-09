В Челябинске иномарка сбила парня на самокате. Пострадавший в коме

В Челябинске 21-летний парень на самокате, выехавший на проезжую часть на красный сигнал светофора, оказался сбит водителем автомобиля Nissan. Пострадавшего молодого человека в состоянии комы госпитализировали в больницу, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города.

Серьезное ДТП произошло восьмого июля в 19 часов напротив дома №30 на улице Университетская Набережная.

По предварительным данным ГИБДД, 21-летний водитель электросамоката (WHOOSH BM 29) начал движение по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В этот момент его сбил автомобиль Nissan Wingroad под управлением 30-летнего водителя.

После этого иномарка вылетела с дороги и протаранила металлическое ограждение.

“В результате ДТП пешеход 2000 года рождения получил телесные повреждения, госпитализирован в состоянии комы”, - уточнили в городской Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.