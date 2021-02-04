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В Челябинске инженера-коммунальщика задержали за взяточничество

В Челябинске задержан главный инженер МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей» Денис Бабухин. Ему предъявлено обвинение в получении взятки. Двум руководителям коммерческих организаций, которые передавали ему деньги вменяется статья «Дача взятки».

По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемый Бабухин получил взятку в сумме 200 тысяч рублей за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении, исполнении муниципальных контрактов и оплаты за выполненные работы от двух руководителей коммерческих организаций Челябинска. Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступления были выявлены сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Напомним, МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» занимается обслуживанием централизованной системы водоотведения улично-дорожной, уличного освещения и инженерной инфраструктуры улично-дорожной сети Челябинска.