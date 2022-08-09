В Челябинске ищут предпринимательницу, испортившую отпуск сотням человек

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Луганск
Магнитогорк
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Рубежное
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Юрюзань
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы на завтра
Коронавирус
На житейских перекрестках
Сельское хозяйство
Дороги
Анонсы
Уголовное дело Юревича
Наркотики
Мусор
ЖКХ
Тефтелев коррупция
Челябинск минирование
Экология
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы на завтра
Коронавирус
На житейских перекрестках
Сельское хозяйство
Дороги
Анонсы
Уголовное дело Юревича
Наркотики
Мусор
ЖКХ
Тефтелев коррупция
Челябинск минирование
Экология
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Трехлетний амурский тигр Гектор, которого выходили в челябинском Фонде зоозащиты
09.08.2022

Спасенный в Челябинске амурский тигр Гектор полетит на Дальний Восток
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском региональном отделении «Единой России», которое возглавляет губернатор Алек
09.08.2022

Заместители Текслера получили новые руководящие посты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин
09.08.2022

Отставка в минсельхозе Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области назначен
09.08.2022

Новое назначение в аппарате губернатора и правительства Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Пункт отбора на военную службу Челябинска проводит набор мужчин в именные подразделения региона «
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
09.08.2022

В Челябинской области объявлен дополнительный набор на военную службу по контракту
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2022

Муниципалитеты Челябинской области начали получать представления прокуратуры из-за некачественной воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2022

Прокуратура обжаловала приговор подельнику экс-главы Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2022

Три человека пострадали в аварии на трассе «Миасс-Златоуст»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2022

В Челябинске ищут предпринимательницу, испортившую отпуск сотням человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2022

Определен подрядчик, который займется капитальным ремонтом трамвайных путей в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2022

ММК приглашает юных художников к участию в конкурсе детского рисунка на тему безопасности

Мошенники
Происшествия
09.08.2022 15:17

В Челябинске ищут предпринимательницу, испортившую отпуск сотням человек

В Челябинске полицейские разыскивают женщину, которая испортила отпуск сотням человек. Она продавала им авиабилеты на отдых за пять тысяч рублей. Но финансовая пирамида рухнула, многие люди не смогли вернуться обратно.

Как сообщает «Пятый канал», женщина продавала челябинцам авиабилеты в любую точку страны за пять тысяч рублей. Причем туда и обратно.

 «Первый месяц все было отлично, а потом уже началась свистопляска. У меня друзья, знакомые приобрели эти сертификаты. Часть людей слетали и вернулись без проблем. А некоторые люди начали улетать, но не смогли вернуться. Этими людьми оказались мой брат, моя подруга и три знакомых семьи», — рассказала «Пятому каналу» одна из пострадавших Надежда Сабурова.

По словам пострадавших, подозреваемая в мошенничестве предпринимательница обещала вернуть деньги. Сначала ссылалась на технические трудности, а потом просто перестала выходить на связь.

В региональном полицейском главке пообещали информацию прокомментировать в ближайшее время.

Автор: Инна Шемаева
Мошенники
Новости по тегу: Мошенники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2022

Жительница Южноуральска перевела мошенникам более 700 тысяч рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.02.2021

В Челябинске задержан «Казанова в погонах»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.09.2020

Житель Златоуста оформил на себя кредит почти на миллион рублей и перевел деньги мошенникам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.09.2020

Жительница Златоуста не позволила мошенникам обмануть ее на миллион рублей
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Региональный казахский национальный праздник «Туган Жер» отметили в минувшие выходные в Чесменско
Общество

В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»

08.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в селекторном совещании, посвященно
Экономика

Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона

05.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Многочисленные выбоины, проломы и трещины – ГИБДД и прокуратура Челябинска оценили результат «дор
Общество
Дороги

Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги

04.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске подрядчик, который занимается устройством новых остановочных комплексов на улице Цви
Общество
Дороги

Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны

03.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Голубые береты Южного Урала сегодня, второго августа, отмечают День Воздушно-десантных войск. Сла
Общество

«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ

02.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
УФСБ России по Челябинской области совместно с региональным СУ СК России задержан бывший старший
Происшествия

Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя

01.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Трехлетний амурский тигр Гектор, которого выходили в челябинском Фонде зоозащиты
09.08.2022

Спасенный в Челябинске амурский тигр Гектор полетит на Дальний Восток
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском региональном отделении «Единой России», которое возглавляет губернатор Алек
09.08.2022

Заместители Текслера получили новые руководящие посты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин
09.08.2022

Отставка в минсельхозе Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области назначен
09.08.2022

Новое назначение в аппарате губернатора и правительства Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Пункт отбора на военную службу Челябинска проводит набор мужчин в именные подразделения региона «
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
09.08.2022

В Челябинской области объявлен дополнительный набор на военную службу по контракту
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

09.08.2022 15:42

Муниципалитеты Челябинской области начали получать представления прокуратуры из-за некачественной воды

09.08.2022 15:37

Прокуратура обжаловала приговор подельнику экс-главы Челябинска

09.08.2022 15:24

Три человека пострадали в аварии на трассе «Миасс-Златоуст»

09.08.2022 15:17

В Челябинске ищут предпринимательницу, испортившую отпуск сотням человек

09.08.2022 15:09

Спасенный в Челябинске амурский тигр Гектор полетит на Дальний Восток

09.08.2022 13:51

Определен подрядчик, который займется капитальным ремонтом трамвайных путей в Челябинске

09.08.2022 13:37

ММК приглашает юных художников к участию в конкурсе детского рисунка на тему безопасности

09.08.2022 13:36

Работу челябинских онкологов высоко оценили на всероссийском уровне

09.08.2022 13:19

Молодые металлурги досрочно завоевали чемпионство Спартакиады в честь 90-летия ММК

09.08.2022 13:17

В Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превышает число выздоровевших

09.08.2022 13:05

В Магнитогорске стартовал очередной мемориал Ромазана

09.08.2022 13:03

Какое влияние оказывает музыка на человеческий мозг?

09.08.2022 12:53

В Историческом музее в Челябинске представили историю на кончиках пальцев

09.08.2022 12:38

Заместители Текслера получили новые руководящие посты

09.08.2022 11:55

Объем вкладов жителей Уральского федерального округа за год вырос на 50 миллиардов рублей

09.08.2022 11:48

Подросток натравил собаку на челябинку из-за сделанного замечания

09.08.2022 11:35

Отставка в минсельхозе Челябинской области

09.08.2022 11:32

Челябинский суд не выпустил из СИЗО Дмитро Новикова, обвиняемого в мошенничестве

09.08.2022 09:57

Новое назначение в аппарате губернатора и правительства Челябинской области

09.08.2022 09:27

На Южном Урале возобновился рост ипотечного кредитования

09.08.2022 09:13

В Ленинском районе Челябинска отремонтируют трамвайные пути

09.08.2022 08:47

«Балаганчик сказок» даст уличные спектакли в трех городах Челябинской области

09.08.2022 08:15

В Челябинской области объявлен дополнительный набор на военную службу по контракту

09.08.2022 08:09

Скоков - Меньшенину: Все случаи волокиты и незаинтересованности среди полицейских должны быть искоренены

08.08.2022 22:34

Во вторник в Челябинской области жара

08.08.2022 21:07

Анонсы событий и мероприятий на девятое августа

08.08.2022 17:31

В Еткуле померились силами ветераны спорта

08.08.2022 17:23

Минэкологии объяснило причину дымки, тумана и запаха гари в период НМУ в Челябинске

08.08.2022 17:00

Роллеры проехали сто километров по Челябинску за 13 часов

08.08.2022 16:39

НМУ в Челябинской области продлятся по 10 августа, жители жалуются на ухудшение самочувствия

08.08.2022 16:37

Дело бывшего замглавы Ашинского района передано в суд

08.08.2022 16:27

Котова снова требует, чтобы к началу рабочего дня Челябинск был очищен от мусора и бутылок

08.08.2022 15:54

Пьяная автоледи из Катав-Ивановска, по вине которой погибли два человека, отправилась в СИЗО

08.08.2022 15:21

В Перми открывается фестиваль «Щит России»

08.08.2022 15:17

С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации

08.08.2022 15:15

1 октября 2022 года в Челябинске состоится квест-шоу ростовых кукол. Щенки играют с Хаги-Ваги

08.08.2022 15:14

Проект благотворительного фонда «Металлург» победил в конкурсе грантов губернатора

08.08.2022 14:32

Скоков представил нового главного полицейского Челябинска

08.08.2022 14:16

В Челябинске помолились за российское воинство

08.08.2022 14:04

Супер-пирожное «Аркаим» испекут для фестиваля «Крынка»

08.08.2022 13:58

Челябинская область и Казахстан завершили совместную спецоперацию на границе

08.08.2022 13:51

В Челябинской области растут темпы платежей налога на профдоход

08.08.2022 13:47

ММК совершенствует контроль за отгрузкой продукции

08.08.2022 13:38

Котова потребовала прочистить все ливневки до начала осени

08.08.2022 13:16

Россия привлекла рекордное число трудовых мигрантов

08.08.2022 13:12

Скоков назначил служебную проверку в полиции Челябинска

08.08.2022 12:47

«Интерсвязь» готова заплатить 200 тысяч рублей за имена вандалов, атаковавших «умные домофоны»

08.08.2022 12:28

В Челябинске по поручению Котовой увеличат количество автобусов на городских маршрутах

08.08.2022 12:26

ВТБ открыл офис нового формата в Миассе

08.08.2022 12:21

В Челябинской области продолжается рост числа заболевших ковидом за сутки

08.08.2022 12:21

Гендиректор «Россети Урал» Александр Пятигор посетил Магнитогорские электрические сети

08.08.2022 12:18

На ММК работает комиссия экспертов Роскачества

08.08.2022 12:01

В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»

08.08.2022 11:55

Челябинец осужден за секс с 13-летней девочкой

08.08.2022 11:42

Челябинку приговорили к обязательным работам за убийство соседского той-терьера

08.08.2022 11:21

Спикер Александр Лазарев поздравил ЮАИЗ с юбилеем

08.08.2022 11:17

Экскурсии на ММК стали частью федерального проекта «Россия: 85 приключений»

08.08.2022 11:05

Челябинска заявила об избиении мамы группой лиц, представившихся полицейскими

08.08.2022 10:37

В Челябинске стартует завершающий этап опрессовок

08.08.2022 10:29

Открытые люки в Челябинске обернутся административными делами

07.08.2022 15:13

Жара не отступает: понедельник в Челябинской области будет жарким

07.08.2022 15:03

На Таганае сорвавшимся с горы камнем травмирована шестилетняя девочка

07.08.2022 14:59

Пожарные тушили баню на берегу озера Тургояк

07.08.2022 14:54

На 12 миллионов рублей два южноуральца «развели» предприятия России

07.08.2022 14:49

На трассе М-5 пассажирский автобус с туристами попал в аварию

07.08.2022 14:45

Челябинца, задушившего 19-летнюю девушку, отправили в СИЗО

06.08.2022 19:00

На «Путинский» пляж пришла полиция

06.08.2022 15:00

Начальник полиции Златоуста возглавил ОМВД по Еманжелинскому району

06.08.2022 13:56

Челябинский бизнесмен, давший взятку вице-мэру Извекову, заплатит штраф в 13,5 миллиона рублей

05.08.2022 21:50

БИЗНЕС-КАРТА: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

05.08.2022 21:17

В поисках потерянного платья

05.08.2022 21:08

Как важно идти в ногу с современными музыкальными тенденциями

05.08.2022 15:41

По факту убийства 19-летней челябинки возбуждено уголовное дело

05.08.2022 15:32

В Челябинске взорвался бензоробот

05.08.2022 15:25

Выходные в Челябинской области будут очень жаркими

05.08.2022 15:24

В Челябинске продолжается строительство спортивно-тренировочного центра по лыжным видам спорта

05.08.2022 15:10

Еще одни кадровые перестановки в прокуратурах Челябинской области

05.08.2022 15:08

Набирают волонтеров на Парижский полумарафон

05.08.2022 15:07

Минсоц начал проверку после инцидента с мальчиком из детского дома Усть-Катава

05.08.2022 14:55

ВТБ снизил ставки по автокредитам

05.08.2022 14:54

В Челябинске готовится к отправке на Донбасс очередной гуманитарный груз

05.08.2022 14:52

Алексей Текслер: Основная задача – это активизация экономической жизни

05.08.2022 14:38

Руководитель студенческих отрядов Челябинской области встретился с детьми из Донбасса

05.08.2022 14:31

Суд подтвердил законность штрафов ФАС в отношении АО «Южуралмост»

05.08.2022 14:17

Анонсы событий и мероприятий на 6 и 7 августа

05.08.2022 14:12

Система 500 приседаний

05.08.2022 13:43

Amnesty International увидела военные преступления украинских неонацистов

05.08.2022 13:42

Сергей Миронов: Государство задолжало работающим пенсионерам два триллиона рублей

05.08.2022 13:40

Экскурсии на ММК в федеральном проекте «Россия: 85 приключений»

05.08.2022 13:38

Эксперты «Роскачества» оценят позиции ММК в конкурсе на соискание премии правительства РФ

05.08.2022 13:36

Южноуральцы без картошки не останутся

05.08.2022 13:35

Челябинцев приглашают на железнодорожный флешмоб

05.08.2022 13:34

Реклама шоу персидских леопардов признана недостоверной

05.08.2022 13:33

По улице Цвиллинга закрывается движение трамваев

05.08.2022 13:32

Вторая пенсия для военнослужащего: при каких условиях можно ее получить

05.08.2022 13:31

Не все привозные фрукты одинаково полезны

05.08.2022 13:30

Челябинец изрубил соседа топором

05.08.2022 13:30

Найден дедушка из Сосновского района, которого искали четверо суток

05.08.2022 13:28

Мать троих детей из Челябинска решила подзаработать, обещая помочь получить водительские права

05.08.2022 13:25

Котова: Строительство детских садов находится на особом контроле