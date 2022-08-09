09.08.2022
Муниципалитеты Челябинской области начали получать представления прокуратуры из-за некачественной воды
09.08.2022
Прокуратура обжаловала приговор подельнику экс-главы Челябинска
09.08.2022
Три человека пострадали в аварии на трассе «Миасс-Златоуст»
09.08.2022
В Челябинске ищут предпринимательницу, испортившую отпуск сотням человек
09.08.2022
Определен подрядчик, который займется капитальным ремонтом трамвайных путей в Челябинске
09.08.2022
ММК приглашает юных художников к участию в конкурсе детского рисунка на тему безопасности
В Челябинске ищут предпринимательницу, испортившую отпуск сотням человек
15.05.2022
Жительница Южноуральска перевела мошенникам более 700 тысяч рублей
03.02.2021
В Челябинске задержан «Казанова в погонах»
24.09.2020
Житель Златоуста оформил на себя кредит почти на миллион рублей и перевел деньги мошенникам
23.09.2020
Жительница Златоуста не позволила мошенникам обмануть ее на миллион рублей
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022