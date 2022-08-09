В Челябинске ищут предпринимательницу, испортившую отпуск сотням человек

В Челябинске полицейские разыскивают женщину, которая испортила отпуск сотням человек. Она продавала им авиабилеты на отдых за пять тысяч рублей. Но финансовая пирамида рухнула, многие люди не смогли вернуться обратно.

Как сообщает «Пятый канал», женщина продавала челябинцам авиабилеты в любую точку страны за пять тысяч рублей. Причем туда и обратно.

«Первый месяц все было отлично, а потом уже началась свистопляска. У меня друзья, знакомые приобрели эти сертификаты. Часть людей слетали и вернулись без проблем. А некоторые люди начали улетать, но не смогли вернуться. Этими людьми оказались мой брат, моя подруга и три знакомых семьи», — рассказала «Пятому каналу» одна из пострадавших Надежда Сабурова.

По словам пострадавших, подозреваемая в мошенничестве предпринимательница обещала вернуть деньги. Сначала ссылалась на технические трудности, а потом просто перестала выходить на связь.

В региональном полицейском главке пообещали информацию прокомментировать в ближайшее время.