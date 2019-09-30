В Челябинске из реки Миасс подняли труп женщины средних лет
Происшествия
Сегодня, 10:08
В Челябинске спасатели городской службы спасения вечером воскресенья, 29-го сентября, подняли из реки Миасс в Центральном районе труп женщины средних лет.
Личность погибшей устанавливается. На вид ей 50-55 лет. Была одета по сезону, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.
Тело женщины спасатели достали из воды в девятом часу вечера и передали полиции.
В следственном управлении СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.
Происшествия
02.09.19 09:01
Происшествия
01.07.19 11:26
Происшествия
21.06.19 10:23
Происшествия
04.06.19 09:00
27.09.19 10:34
26.09.19 16:30
26.09.19 14:50
26.09.19 14:24
26.09.19 13:37
26.09.19 13:18
Среда обитания
27.09.19 13:02
Среда обитания
27.09.19 14:28
Новости
Сегодня, 09:52
Экономика
Сегодня, 09:44
Спорт
27.09.19 17:27
Общество
27.09.19 16:10
Спорт
27.09.19 15:45
Происшествия
Опрос
Почему в Челябинске нет туалетов?
Материалы рубрики
27.09.19 15:45
Происшествия
27.09.19 15:22
Происшествия
27.09.19 13:32
Происшествия
27.09.19 11:24
Происшествия
27.09.19 10:56
Происшествия