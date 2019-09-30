В Челябинске из реки Миасс подняли труп женщины средних лет

В Челябинске спасатели городской службы спасения вечером воскресенья, 29-го сентября, подняли из реки Миасс в Центральном районе труп женщины средних лет.

Личность погибшей устанавливается. На вид ей 50-55 лет. Была одета по сезону, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Тело женщины спасатели достали из воды в девятом часу вечера и передали полиции.

В следственном управлении СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.