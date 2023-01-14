14.01.2023
В Озерске продолжаются работы по устранению крупной коммунальной аварии
14.01.2023
В Челябинске выявляют поддельные купюры: как распознать фальшивку
14.01.2023
Смертельная авария в Златоусте
13.01.2023
В выходные в рельсовом автобусе Челябинск-Екатеринбург увеличат число вагонов
13.01.2023
В субботу «Ласточка» не будет курсировать между Челябинском и Магнитогорском
13.01.2023
Дед Мороз и его цифровые помощники приняли почти триста звонков от юных челябинцев
В Челябинске кладовщица украла золото из цеха по ремонту изделий почти на миллион рублей
05.02.2021
В суд ушло дело о растрате 28 миллионов при покупке здания для детсада под Челябинском
18.02.2020
Главрача из Магнитогорска, осужденную за мошенничество и растрату, отпустили из зала суда
10.09.2018
Дело экс-главврача поликлиники Магнитогорска, обвиняемой в хищении пяти миллионов рублей, передано в суд
04.08.2016
Бывшие ректор и бухгалтер УралГУФКа за растрату получили условные сроки
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
13.01.2023
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023