В Челябинске кладовщица украла золото из цеха по ремонту изделий почти на миллион рублей

В Челябинске вынесен приговор кладовщице сети мастерских по ремонту и изготовлению золотых изделий, которая украла золотых изделий клиентов почти на миллион рублей.

Представители сети обратились в полицию с заявлением о хищении с их предприятия лома золота общим весом около 500 грамм. Сумма ущерба составила более 700 000 рублей.

«Полицейские выясняли, что кладовщица на протяжении двух месяцев присваивала себе сданные в работу золотые изделия. Челябинцы приносили в пункты приема ювелирные украшения на ремонт или переплавку, после чего лом поступал в цех, где работала данная сотрудница. На этапе приема часть золотых изделий она забирала себе, а остальные отправляла в работу. Затем она отдавала присвоенные изделия своим знакомым на ремонт или переплавку, после чего готовые украшения сдавала в ломбард, а вырученными деньгами распоряжалась по своему усмотрению», - сообщили в региональном полицейском главке.

Руководство предприятия заподозрило неладное, когда в мастерских начались проблемы с выдачей готовых изделий, которые должны были поступать из цеха, но не поступали. После этого они обратились в полицию.

Материалы уголовного дела, возбужденного по статье «Присвоение или растрата» были направлены в районный суд, где обвиняемая приговорена к двум годам лишения свободы условно.