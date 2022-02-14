В Челябинске курьер по доставке продуктов избил прохожего

Полиция Челябинска задержала «велосипедного» курьера, который напал на прохожего. Ему не понравилось, что тот ему мешал проехать.

Инцидент произошел 13 февраля на улице Чайковского. Курьер на велосипеде пытался объехать мужчину, но не смог.

«Курьер установлен и доставлен в отдел полиции «Курчатовский» для выяснения всех обстоятельств», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Решается вопрос о привлечении курьера к ответственности.