В Челябинске маршрутка попала в аварию

В Челябинске маршрутный «пазик» столкнулся с иномаркой. Пострадал один человек.

Авария произошла сегодня, в десять часов 45 минут вблизи дома 174 по улице Труда.

"Водитель автомобиля «Ниссан Альмера» и водитель автобуса «ПАЗ» совершили между собой столкновение, после чего автомобиль «Ниссан Альмера» совершил наезд на стоящий автомобиль «Мерседес»", - сообщили в ГИБДД Челябинска.

В результате ДТП травмы получила 35-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан Альмера».

В отношении собственника автобуса проводится административное расследование.