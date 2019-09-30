В Челябинске мошенники от имени вице-губернатора просят деньги у предприятий
Происшествия
Сегодня, 17:00
Автор: 
Инна Шемаева

Именем вице-губернатора Челябинской области Егора Ковальчука прикрылись аферисты. Ссылаясь на чиновника, мошенники рассылают письма, звонят руководителям предприятий и просят перечислить деньги на строительство жилья для детей-сирот.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердила начальник управления пресс-службы губернатора Челябинской области Мария Хворостова.

«Неизвестные рассылают письма и звонят на предприятия от имени вице-губернатора Егора Ковальчука с просьбой перечислить деньги якобы на строительство жилья. В получателях указываются фирмы-однодневки. Мы уведомили о происходящем правоохранительные органы», - сообщила Мария Хворостова.

На прошлой неделе жертвами мошенников стала заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Аферисты, прикрываясь ее именем, выпрашивали у предпринимателей деньги на реализацию национальных проектов.

В начале сентября под ударом оказались главы городов и районов.

На Южном Урале мошенники представляются главами городов и районов. Они звонят на предприятия общепита и в рестораны. Под предлогом заказа банкета на условии, что им потребуется определенный вид качественного и дорогостоящего алкоголя со склада знакомого поставщика, предлагают представителям кафе и ресторанов перечислить денежные средства на их счет.

В августе в адрес предпринимателей Южного Урала поступали звонки якобы от имени руководства главного управления МЧС России по Челябинской области, абоненты грозили им предстоящей пожарной проверкой. Бизнесменам предлагались альтернативные методы  решения проблемы в виде перечисления денежных средств на определенный карт-счет.

А в Магнитогорске объявился лже-помощник прокурора. Владелица салона красоты поверила, что ей позвонили из надзорного ведомства и попросили перевести деньги на сотовый телефон, чтобы урегулировать вопрос с поступившей жалобой на ее фирму.

Автор: 
Инна Шемаева
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