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В Челябинске на кладбище убили могильщика

Происшествия
Сегодня, 14:51

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого обнаружено на одном из кладбищ в Центральном районе города. Личность убитого до сих пор не установлена.

Труп мужчины с проникающими ранениями был обнаружен вечером 21 мая. По информации из собственных источников, мужчина подрабатывал на кладбище копанием могил и другими подручными работами.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». По предварительным данным, мужчина на кладбище выполнял различные работы, его личность устанавливается», - сообщил старший помощник прокурора Челябинской области Владимир Шишков.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, и лиц, причастных к совершению преступления.

 

 

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