В Челябинске на пожаре в доме на Российской погиб человек

В Челябинске сегодня, 28-го ноября, при пожаре в жилом доме по адресу: улица Российская, 27-А погиб человек – жилец квартиры на первом этаже, где к моменту прибытия огнеборцев происходило горение на площади 15 квадратных метров.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, самостоятельно эвакуировались из подъезда четырехэтажного пустотного дома тридцать человек.

На пожаре работает два звена газодымозащитной службы, проложена магистральная линия от пожарного гидранта.

Как отмечают в чрезвычайном ведомстве, существовала угроза дальнейшего распространения огня (дом старый, перекрытия в нем деревянные, с пустотами - огонь по перекрытиям мог уйти в другие квартиры), ее удалось предотвратить. Открытое горение было ликвидировано в половину второго дня.