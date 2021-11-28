28.11.2021
Арестован магнитогорец, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД
28.11.2021
В Челябинске на пожаре в доме на Российской погиб человек
28.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 29 ноября (дополняется)
28.11.2021
За сутки ковид подтвердили у 655 южноуральцев, выздоровело 1458 человек, умерло 30
28.11.2021
На 73-м году жизни скончался Александр Градский
27.11.2021
Миасские депутаты подняли плату за содержание жилфонда в интересах жителей «бесхозных» домов
В Челябинске на пожаре в доме на Российской погиб человек
В Челябинске выросло число безработных
26.11.2021
Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев
26.11.2021
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
25.11.2021
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
24.11.2021