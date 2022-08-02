В Челябинске началось мошенничество с QR-кодами

Челябинские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, совершенном посредством сети Интернет. Для оплаты товара он отправил поддельный QR-код, после чего в пункте выдачи получил свой заказ.

В полицию обратилась представитель Интернет-магазина по продаже различных товаров, с заявлением о хищении мошенническим путем двух виртуальных очков стоимостью более 70 000 рублей.

«По подозрению в совершении противоправного деяния задержан не работающий, ранее не судимый 18-летний местный житель. Оперативниками установлено, что подозреваемый заказал в интернет-магазине пару виртуальных очков. Для оплаты товара он отправил поддельный QR-код, после чего в пункте выдачи получил свой заказ. В конце рабочего дня при пересчете выручки продавец обнаружила, что денежные средства за продажу очков отсутствуют, и обратилась в полицию», - сообщили в УМВД России по городу Челябинску.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество№ Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Похищенное имущество изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено владельцу.