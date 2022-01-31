В Челябинске осуждены жители Екатеринбурга, которые продавали мефедрон за криптовалюту

Сегодня, 31 января, Челябинский областной суд огласил приговор трем жителям Екатеринбурга, которые организовали производство мефедрона. Наркоманам они продавали зелье за криптовалюту.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, один из подсудимых решил изготавливать и продавать бесконтактным способом, используя сеть «Интернет», наркотические средства. Для этого он привлек двух своих знакомых.

Подсудимые арендовали два гаражных бокса, один в поселке Воздвиженка Каслинского района Челябинской области, другой в городе Екатеринбурге, куда перевезли специальное химическое оборудование и прекурсоры для изготовления наркотических средств. В гараже, расположенном в поселке Воздвиженка Каслинского района, соучастники оборудовали лабораторию и получили мефедрон массой около 2,3 килограмма. Произведенный наркотик они расфасовали. Часть хранили в гаражном боксе, часть при себе, часть поместили в тайник, оборудованный у обочины дороги в лесном массиве Чкаловского района Екатеринбурга для дальнейшей реализации. Кроме того, мужчины открыли несколько расчетных счетов в различных банках, на которые от приобретателей наркотиков поступали денежные средства в криптовалюте. Преобразуя криптовалюту в рубли, они переводили деньги на банковские счета, обналичивали их и вновь вносили на заранее подготовленные банковские счета. После такого ряда финансовых операций, придав денежным средствам вид правомерно полученных, распорядились ими по своему усмотрению.

Одному из мужчин назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет, другим дали по 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима.