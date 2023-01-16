В Челябинске по делу Абаимова арестован председатель организации инвалидов войны в Афганистане «Булат»

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу председателю общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Булат» Республики Татарстан, который обвиняется в мошенничестве.

Как сообщили в прокуратуре региона, обвиняемый в августе-сентябре 2022 года предложил жене бывшего директора ОГКУ «Челябоблинвестсрой» (Алексей Абаимов, который находится в СИЗО по обвинению в получении взятки и злоупотреблениями должностными полномочиями) посредничество в передаче взятки в размере двух миллионов рублей должностным лицам органов следствия за решение вопроса об изменении супругу меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, заведомо не намереваясь передавать кому-либо указанные денежные средства. Женщина заплатила.

Тракторозаводским районным судом Челябинска обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 марта 2023 года.

Напомним, по версии следствия, Алексей Абаимов, которого так пыталась «выкупить» супруга, в период 2018-2019 годов за взятку в сумме 190 тысяч рублей от директора ООО СК «Флагман» обеспечил подписание актов, содержащих заведомо ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах при строительстве детского сада в Аше, возводимого в рамках государственного контракта.

В результате организации-подрядчику было необоснованно перечислено свыше 19-ти миллионов рублей, которые впоследствии были похищены.

Абаимов фигурирует и еще в одном уголовном деле – о махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте. Он, по версии следствия, получил от заместителя директора ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова полтора миллиона рублей за подписание актов приемки работ. Тот уже осужден и приговорен к четырем годам лишения свободы.