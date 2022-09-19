Бывший директор «Челябоблинвестстроя» не смог выйти из СИЗО

Сегодня, 19 сентября, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката бывшего директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова, оставил без изменения избранную меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО до конца октября.

Как сообщили в прокуратуре региона, сторона защиты настаивала для Абаимова на избрании иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы, указывая на то, что ранее обвиняемый не нарушал меру пресечения.

С учетом позиции прокурора суд отказал в удовлетворении жалобы.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый в период 2018-2019 годов за взятку в сумме 190 тысяч рублей от директора ООО СК «Флагман» обеспечил подписание актов, содержащих заведомо ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах при строительстве детского сада в Аше, возводимого в рамках государственного контракта.

В результате организации-подрядчику было необоснованно перечислено свыше 19-ти миллионов рублей, которые впоследствии были похищены.

Отметим, уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Челябинской области.