15.06.2023
Сбербанк в июле выпустит новую партию платежных стикеров - 500 тысяч
15.06.2023
Экс-директора «Челябоблинвестстроя» снова не выпустили из СИЗО
15.06.2023
В Красноармейском районе после столкновения с легковушкой перевернулся грузовик
15.06.2023
В Челябинске следствие проверяет факт возможного нарушения жилищных прав мамы с ребенком-инвалидом
15.06.2023
Сбер заключил первую сделку передачи ЦФА на золото третьим лицам
15.06.2023
В Челябинске ограничат движение по улице Дегтярева
Экс-директора «Челябоблинвестстроя» снова не выпустили из СИЗО
27.03.2023
Экс-руководитель «Челябоблинвестстроя» снова не смог освободиться из-под стражи
16.01.2023
В Челябинске по делу Абаимова арестован председатель организации инвалидов войны в Афганистане «Булат»
27.12.2022
Бывшему директору «Челябоблинвестстроя» продлили заключение под стражей
17.11.2022
Бывший директор «Челябоблинвестстроя» снова пытался выйти из СИЗО
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023