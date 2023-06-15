Экс-директора «Челябоблинвестстроя» снова не выпустили из СИЗО

Экс-директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова снова не выпустили из СИЗО, где он находится в ожидании начала судебного процесса, - областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей, которую Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил ему до 29 июня текущего года.

Постановление суда первой инстанции в апелляционном порядке обжаловала сторона защиты, просила избрать Абаимову иную, более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Суд апелляционной инстанции сегодня, 15 июня, с учетом позиции прокурора согласился со справедливостью решения районного суда и оставил бывшего директора «Челябоблинвестстроя» под стражей.

Как напомнили в пресс-центре прокуратуры региона, Алексей Абаимов обвиняется по пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки», части третьей статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

В период 2018-2019 годов за взятку в размере 190 тысяч рублей от директора ООО СК «Флагман» обвиняемый обеспечил подписание актов с заведомо ложными сведениями об объеме фактически выполненных работ, о приобретенных и использованных материалах при строительстве по госконтракту садика в Аше.

В результате организации-подрядчику необоснованно перечислили более 19 миллионов рублей, впоследствии похищенных.

Напомним, ранее Абаимов уже предпринимал попытки выйти из СИЗО.