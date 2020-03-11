В Челябинске по подозрению в мошенничестве задержана депутат Калининского района

В Челябинске по обвинению в мошенничестве задержали депутата Калининского района Алесю Субботину. Она обвиняется в мошенничестве с недвижимостью. Следователь ходатайствует об избрании народной избранницы мере пресечения в виде заключения под стражу.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области депутату Совета депутатов Калининского района областного центра Алесе Субботиной предъявлено обвинение в мошенничестве.

«По данным следствия, в период 2011-2015 годов Субботина, являясь риелтором, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, незаконно приобрела права собственности на два объекта недвижимости (квартира и доля в квартире), причинив потерпевшим ущерб в сумме более 2,5 миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

Следователем в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Добавим, Алеся Субботина известная тем, что шла на выборы в Совет депутатов самовыдвиженцем. В гонке за мандат она выиграла у основателя компании «Артель-С» Николая Янова. Избирателям Субботина обещала улучшить экологическую обстановку в городе.