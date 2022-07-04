В Челябинске подросток-велосипедист врезался в пассажирский автобус

В Челябинске на дороге возле уфимского каменного карьера 14-летний велосипедист, двигаясь по тротуару, не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом ЛИАЗ, который подъезжал к остановке.

ДТП произошло третьего июля. Как сообщили в ГИБДД Челябинска, в результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.

В этот же день на улице Героев Танкограда, мужчина, управляя автомобилем "Киа Спектра", совершил наезд на велосипедиста (мальчик 2011 г.р., ), переезжающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

«Уважаемые участники дорожного движения! Помните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Госавтоинспекция в очередной раз акцентирует внимание на том, что безопасность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от самого человека, его понимания необходимости правильного выбора поведения на дорогах и желания соблюдать нормы дорожной безопасности», - отмечают в ГИБДД Челябинска.

Стоит помнить и о том, что пешеходы и водители обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного движения, сигналов светофоров, дорожных знаков и разметки, а также выполнять распоряжения сотрудников дорожно-патрульной службы.