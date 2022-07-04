04.07.2022
В Челябинске напряженная наркоситуация
04.07.2022
МегаФон создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком
04.07.2022
Экологическая программа ММК: на станции «Восточная» пустили первый поезд
04.07.2022
В Челябинске подросток-велосипедист врезался в пассажирский автобус
04.07.2022
В Южноуральске закрыт хостел, в котором было зарегистрировано 240 мигрантов
04.07.2022
В лесах Челябинской области продолжают теряться люди
В Челябинске подросток-велосипедист врезался в пассажирский автобус
27.06.2022
На трассе М-5 в Челябинской области снова столкнулись большегрузы
25.06.2022
В Копейске на перекрестке произошло ДТП с участием пяти машин, одна загорелась
20.06.2022
ГИБДД наказала обоих водителей экскурсионного автобуса, врезавшегося в грузовик на трассе М-5
20.06.2022
На трассе в Ашинском районе экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022