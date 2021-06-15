В Челябинске полыхает склад возле ЧЭМК

Сегодня, 15 июня, в Челябинске загорелась кровля склада возле ЧЭМК. Площадь пожара уже достигла трех тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Столб едкого дыма виден из разных районов города. По словам очевидцев, на улице ощущается запах горелой пластмассы.

По данным чрезвычайного ведомства, из подвала склада эвакуировали пятерых человек.

«Площадь пожара увеличилась до трех тысяч квадратных метров, - сказали в ГУ МЧС области. - Тушение осложняется высокой температурой горения, высокой пожарной загрузкой».

На месте работает два ствола Б, два звена ГДЗС. На место следует ОГ ГУ, ИПЛ. К месту вызван пожарный поезд.